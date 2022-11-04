Мишура и игрушка Деда Мороза: сколько стоят новогодние украшения в тульских магазинах

На прилавках тульских магазинов уже начали появляться первые новогодние украшения. Уже можно приобрести елочные шары, декоративные веточки, мишуру, хлопушки и многое другое.
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