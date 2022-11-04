ТСН24

69 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergiy Che
    Оштрафовать и выпороть!....В Туле девушки но...
  • Татьяна Бушмелева
    Безнаказанность порождает зверей-беспредельщиков. Надо на родственников мужа в суд подавать за травлю и тиранию как м..."Упекли в психбол...
  • Валерий Ворожищев
    Кибердебилоспорт это что-то новое в оболванивании молодого поколения по западным лекалам.Киберарены захват...

Мишура и игрушка Деда Мороза: сколько стоят новогодние украшения в тульских магазинах

Мишура и игрушка Деда Мороза: сколько стоят новогодние украшения в тульских магазинах

На прилавках тульских магазинов уже начали появляться первые новогодние украшения. Уже можно приобрести елочные шары, декоративные веточки, мишуру, хлопушки и многое другое.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх