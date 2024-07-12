Губернатор Воронежской области о лицензирования стадиона «Факел»: «Осталось решить вопросы по видеонаблюдению и обеспечению мер безопасности» 

«Что касается лицензирования стадиона «Факел» на улице Маршака, где скоро наша команда будет проводить домашние матчи РПЛ.
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