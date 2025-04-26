Канада выделяет $72 млн ООН на гуманитарную помощь сектору Газа

Канада выделяет 100 млн канадских долларов ООН для гуманитарной помощи сектору Газа. Премьер-министр Марк Карни призывает Израиль возобновить поставки продовольствия, отмечая, что палестинцы не должны страдать из-за действий ХАМАС.
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