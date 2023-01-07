Папу Гомес сделал три тату на тему победы на ЧМ-2022, одно из них изображает сэйв Мартинеса на 123-й

Папу Гомес сделал татуировки в честь победы на чемпионате мира-2022. Полузащитник сборной Аргентины и «Севильи» сделал три тату, изобразив у себя на теле виде свою футболку, сэйв Эмилиано Мартинеса на 123-й минуте финального матча против Франции и Кубок мира с тремя звездами в честь трех побед Аргентины на турнире.
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