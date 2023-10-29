NYP: Нью-Йорк тратит миллионы на бесплатную стирку для нелегалов

Налогоплательщики Нью-Йорка возмущены тем, что их деньги фактически уходят на содержание нелегальных мигрантов в приютах, в частности, на стирку грязного белья, которая предоставляется беженцам бесплатно, а также на контракты с клининговыми компаниями, которые обеспечивают чистоту в местах компактного проживания переселенцев, пишет New York Post.