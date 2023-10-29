Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

48 954 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Е Пронина
    да, и книжки умные про религии почитают, прежде чем стравливать необразованных ,обработанных пропагандой людей)все тр...Нурмагомедов и Ха...
  • Е Пронина
    вот эти писатели и бунтовщики пусть восстановят аэропорт за свои деньги,ущерб в 285 мил рублей) у хабиба с хасбеком д...Нурмагомедов и Ха...
  • Афонин Андрей
    Какому народу и что показать? Этому стаду баранов, идущих сеять смерть только из-за того, что самолет из Израиля? Или...Нурмагомедов и Ха...

NYP: Нью-Йорк тратит миллионы на бесплатную стирку для нелегалов

NYP: Нью-Йорк тратит миллионы на бесплатную стирку для нелегалов

Налогоплательщики Нью-Йорка возмущены тем, что их деньги фактически уходят на содержание нелегальных мигрантов в приютах, в частности, на стирку грязного белья, которая предоставляется беженцам бесплатно, а также на контракты с клининговыми компаниями, которые обеспечивают чистоту в местах компактного проживания переселенцев, пишет New York Post.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх