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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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24% – «Арсенал» выйдет в финал ЛЧ после 0:1 в первом полуфинале с «ПСЖ»

24% – «Арсенал» выйдет в финал ЛЧ после 0:1 в первом полуфинале с «ПСЖ»

«Арсенал» проиграл «ПСЖ» (0:1) на «Эмирейтс» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Букмекеры дают коэффициент 4.

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