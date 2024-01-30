Западные журналисты, кажется, начали опасаться Владимира Зеленского. Обозреватель американской газеты Time пишет, что украинский президент, который всеми силами пытается втянуть свою страну в НАТО, становится просто опасным для самого альянса.
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