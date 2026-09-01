Дмитрий Чернышенко и Сергей Кравцов отметили блестящие результаты школьников на Международной географической олимпиаде в Сербии

В Белграде (Республика Сербия) прошла Международная юниорская географическая олимпиада (International Junior Geography Olympiad).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- В России появится...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым