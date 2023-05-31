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Пострадавшие от украинских обстрелов белгородские предприниматели получат господдержку

Пострадавшие от украинских обстрелов белгородские предприниматели получат господдержку

Правительство России утвердило меры поддержки имущественного характера для предпринимателей Белгородской области, лишившихся недвижимости из-за украинских обстрелов.

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