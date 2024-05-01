Студентов начали арестовывать из-за пропалестинских протестов в Нью-Йорке

Дмитрий Паршин / РИА Нью-Йоркская полиция начала задерживать студентов Колумбийского университета, которые вышли на акции протеста против политики США по поддержке действий Израиля в секторе Газа, пишет Axios.
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