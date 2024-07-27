NYT: раскрыта причина звонка Белоусова шефу Пентагона — новости СВО на утро 28 июля

МО сообщило о 43 сбитых БПЛА ВСУ. Минобороны: над регионами России с вечера сбиты 45 украинских беспилотников Российское оборонное ведомство сообщает, что за сутки с вечера 26 июля над российскими регионами были сбиты 45 БПЛА ВСУ.
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