Низкий поклон вам до самой земли ❤️❤️❤️ Спасибо вам за небо голубое, Спасибо за рассвет и за закат, Спасибо вам за солнце золотое, За летний дождь и за цветущий сад.
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Низкий поклон вам до самой земли ❤️❤️❤️ Спасибо вам за небо голубое, Спасибо за рассвет и за закат, Спасибо вам за солнце золотое, За летний дождь и за цветущий сад.