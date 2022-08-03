Марка Omoda появится в России раньше, чем планировалось

Одновременно объявят и цены на модель С5 этого суббренда Chery в России. Материалы по теме В официальном Telegram-сообществе Omoda 5 Fan Club идет бурное обсуждение новой марки, представители официальных дилеров Chery очень ждут ее в России.
Одновременно объявят и цены на модель С5 этого суббренда Chery в России. Материалы по теме В официальном Telegram-сообществе Omoda 5 Fan Club идет бурное обсуждение новой марки, представители официальных дилеров Chery очень ждут ее в России.
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