«Решилась на лекарства»: у Бородиной начались проблемы после частых перелетов

Телеведущая Ксения Бородина хвастается перед подписчиками «галочками» в списке посещенных стран. Вместе с дочерями Марией и Теоной на днях она прилетела в США, чтобы повидаться с братом бывшего мужа Курбана Омарова, Ансаром.