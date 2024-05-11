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«Решилась на лекарства»: у Бородиной начались проблемы после частых перелетов

«Решилась на лекарства»: у Бородиной начались проблемы после частых перелетов

Телеведущая Ксения Бородина хвастается перед подписчиками «галочками» в списке посещенных стран. Вместе с дочерями Марией и Теоной на днях она прилетела в США, чтобы повидаться с братом бывшего мужа Курбана Омарова, Ансаром.

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