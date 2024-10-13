Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 470 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Поля Русс
    ВОСПИТАТЕЛЬ НЕ В СЕБЕ ....БЕЗУМНАЯ ТЁТЯ, КОТОРУЮ СРОЧНО ОТСТРАНИТЬ  ОТ ВОСПИТАНИЯ. НАШИХ ДЕТЕЙ......«Я попросила их г...
  • ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
    С КАКОЙ СТАТИ ОНА СЧИТАЕТ , ЧТО УЗБЕКИСТАН ЧАСТЬ НАШЕЙ РОДИНЫ И СТРАНЫ . Всегда поражает двуличие не мы от вас , а вы...«Я попросила их г...
  • Марина Смолькова
    да может уже и живет с узбеком, раз так их культуру нашим детям навязывает«Я попросила их г...

Попытка "поджечь" Северный Кавказ: Как взрывы на заправках могут сыграть на руку врагам России?

Попытка "поджечь" Северный Кавказ: Как взрывы на заправках могут сыграть на руку врагам России?

Фото: Arco Images/LaTerraMagica/Globallookpress Взрывы на заправках - техническая проблема, которой могут воспользоваться враги России, чтобы "поджечь" Северный Кавказ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НК
Наталья Котельникова
Ну когда же, в конце концов, образумится эти горячие горские головы? Ну почему, как только нужно нагадить на голову России, за счёт которой они все вместе, все поголовно, живут и очччень даже не безбедно, а многие просто миллиардеры, любым путём зарабатывая огромные деньги, включая и имеют возможность на частные АЗС, им обязательно нужно вписаться в антироссийскую деятельность? Зачем, не понимаю, имея красивую, безбедную жизнь, начинают сеять смерть и кровь среди своих земляков, зачем поддаются на происки госдепов, соросов ,пендосии и бритов? Чего им не хватает и почему на них всегда обращают взор все эти убийцы и получают ответ на свои кровавые замыслы? В чём истина? Горы им этого не простят.
Ответить
7 час.
лл
лина любимцева
Запад ВЕЗДЕ ЛЕЗЕТ. И на Кавказ, и в Закавказье, и в Среднюю Азию, и в Восточную Европу, и в Латинскую Америку, и в Россию  - ВЕЗДЕ ЛЕЗУТ!! Твари!! Вездесущи, что тот сатана.  А чеченцам я соболезную и очень беспокоюсь о них. Теперь будут бояться автозаправок? Так получается?
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх