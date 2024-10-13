Фото: Arco Images/LaTerraMagica/Globallookpress Взрывы на заправках - техническая проблема, которой могут воспользоваться враги России, чтобы "поджечь" Северный Кавказ.
Попытка "поджечь" Северный Кавказ: Как взрывы на заправках могут сыграть на руку врагам России?
Комментарии
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НК
Наталья Котельникова
Ну когда же, в конце концов, образумится эти горячие горские головы? Ну почему, как только нужно нагадить на голову России, за счёт которой они все вместе, все поголовно, живут и очччень даже не безбедно, а многие просто миллиардеры, любым путём зарабатывая огромные деньги, включая и имеют возможность на частные АЗС, им обязательно нужно вписаться в антироссийскую деятельность? Зачем, не понимаю, имея красивую, безбедную жизнь, начинают сеять смерть и кровь среди своих земляков, зачем поддаются на происки госдепов, соросов ,пендосии и бритов? Чего им не хватает и почему на них всегда обращают взор все эти убийцы и получают ответ на свои кровавые замыслы? В чём истина? Горы им этого не простят.
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7 час.
лл
лина любимцева
Запад ВЕЗДЕ ЛЕЗЕТ. И на Кавказ, и в Закавказье, и в Среднюю Азию, и в Восточную Европу, и в Латинскую Америку, и в Россию - ВЕЗДЕ ЛЕЗУТ!! Твари!! Вездесущи, что тот сатана. А чеченцам я соболезную и очень беспокоюсь о них. Теперь будут бояться автозаправок? Так получается?
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3 час.
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