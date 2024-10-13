Попытка "поджечь" Северный Кавказ: Как взрывы на заправках могут сыграть на руку врагам России?

НК

Наталья Котельникова

Ну когда же, в конце концов, образумится эти горячие горские головы? Ну почему, как только нужно нагадить на голову России, за счёт которой они все вместе, все поголовно, живут и очччень даже не безбедно, а многие просто миллиардеры, любым путём зарабатывая огромные деньги, включая и имеют возможность на частные АЗС, им обязательно нужно вписаться в антироссийскую деятельность? Зачем, не понимаю, имея красивую, безбедную жизнь, начинают сеять смерть и кровь среди своих земляков, зачем поддаются на происки госдепов, соросов ,пендосии и бритов? Чего им не хватает и почему на них всегда обращают взор все эти убийцы и получают ответ на свои кровавые замыслы? В чём истина? Горы им этого не простят.