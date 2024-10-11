Как избежать проблем с штрафами ГИБДД и сохранить автомобильную историю

Чтобы избежать неприятных сюрпризов с штрафами ГИБДД, требуется регулярно проверять их наличие. На сайте Госавтоинспекции установлено удобное онлайн-сервис, который позволяет быстро узнать все взыскания, связанные с вашим государственным номером.