Косачев: Запад списывает со счетов военные преступления Украины

С политической точки зрения самое прискорбное в ситуации с Украиной - это то, что безоглядной и массированной поддержкой нынешнего Киева Запад по умолчанию списывает со счетов, выдает индульгенцию Украине на все ее предшествующие действия, включая убийства политических оппозиционеров и разгон парламентской оппозиции, одесский Дом профсоюзов и 14107 гибелей мирных жителей в 2014-2022 годах, факельные шествия под бандеровскими знаменами, терроризм в отношении гражданского населения не принявшего госпереворот Юго-Востока и военные преступления последнего времени.