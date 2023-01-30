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Косачев: Запад списывает со счетов военные преступления Украины

Косачев: Запад списывает со счетов военные преступления Украины

С политической точки зрения самое прискорбное в ситуации с Украиной - это то, что безоглядной и массированной поддержкой нынешнего Киева Запад по умолчанию списывает со счетов, выдает индульгенцию Украине на все ее предшествующие действия, включая убийства политических оппозиционеров и разгон парламентской оппозиции, одесский Дом профсоюзов и 14107 гибелей мирных жителей в 2014-2022 годах, факельные шествия под бандеровскими знаменами, терроризм в отношении гражданского населения не принявшего госпереворот Юго-Востока и военные преступления последнего времени.

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