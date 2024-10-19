Федотов о Кравцове: «Именно такой Виталий нужен был «Рейнджерс» и «Ванкуверу». Почувствовал, что если так пойдет, карьера может печально закончиться. Он в идеальной форме»

Нападающий «Трактора» набрал 12 (6+6) очков в 17 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. – Как вам преображение Кравцова, который в свое время не закрепился в НХЛ по причине не лучшей игры на своей половине площадки, а сейчас Виталий выходит в меньшинстве? – Виталий Кравцов – один из самых ярких примеров изменения в игре.
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