Федотов о Кравцове: «Именно такой Виталий нужен был «Рейнджерс» и «Ванкуверу». Почувствовал, что если так пойдет, карьера может печально закончиться. Он в идеальной форме»

Нападающий «Трактора» набрал 12 (6+6) очков в 17 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. – Как вам преображение Кравцова, который в свое время не закрепился в НХЛ по причине не лучшей игры на своей половине площадки, а сейчас Виталий выходит в меньшинстве? – Виталий Кравцов – один из самых ярких примеров изменения в игре.