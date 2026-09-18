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Царьград

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Водителя, проехавшего на красный и убившего двоих, задержали

Водителя, проехавшего на красный и убившего двоих, задержали

В Белореченске по подозрению в совершении смертельной аварии задержан 34-летний автомобилист. Мужчина, находившийся за рулём «Хендай Акцент», стал фигурантом уголовного дела, возбуждённого после столкновения на участке трассы «Белореченск — Нижневеденеевский».

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