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Прогноз погоды в Крыму на 21 октября

Прогноз погоды в Крыму на 21 октября

Прогноз погоды в Крыму на 21 октябряВ Симферополе +11 и облачно с прояснениямиВ Севастополе +14 и облачно с прояснениямиВ Евпатории +14 и малооблачноВ Черноморском +14 и малооблачноВ Джанкое +12 и облачно с прояснениямиВ Ялте +15 и облачно с прояснениямиВ Алуште +14 и облачно с прояснениями.

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