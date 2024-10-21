Прогноз погоды в Крыму на 21 октября

Прогноз погоды в Крыму на 21 октябряВ Симферополе +11 и облачно с прояснениямиВ Севастополе +14 и облачно с прояснениямиВ Евпатории +14 и малооблачноВ Черноморском +14 и малооблачноВ Джанкое +12 и облачно с прояснениямиВ Ялте +15 и облачно с прояснениямиВ Алуште +14 и облачно с прояснениями.