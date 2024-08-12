Отмываем алюминиевую кастрюлю до блеска. 2 эффективных способа.

У каждого в хозяйстве найдется хотя бы одна алюминиевая кастрюля. Алюминий материал доступный и удобный тем что изделия из него получаются очень легкими, и даже большая кастрюля, литров на 10, может почти ничего не весить.
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