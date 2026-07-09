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«За любовь на крыше под носом у спящего мужа мне стыдно»: откровения второй жены Бориса Гребенщикова о жизни в любовном треугольнике

«За любовь на крыше под носом у спящего мужа мне стыдно»: откровения второй жены Бориса Гребенщикова о жизни в любовном треугольнике

Вторая супруга лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова* Людмила Шурыгина открыто призналась, что их семейная история началась с тайного романа, который разворачивался буквально на глазах её тогдашнего мужа, виолончелиста Всеволода Гаккеля.

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