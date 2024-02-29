В США не смогли привести в исполнение смертную казнь серийному убийце

В Соединенных Штатах не смогли привести в действие смертный приговор убийце. В штате Айдахо Департамент исправительных учреждений заявил, что казнь одного из заключенных - Томаса Крича - не состоялась из-за проблем с инъекцией, сообщает ТАСС.