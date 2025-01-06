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Крымские спасатели отработали 6 ЧП за прошедшие сутки

Крымские спасатели отработали 6 ЧП за прошедшие сутки

За прошедшие сутки сотрудники пожарно-спасательных подразделений ГУ МЧС России по Республике Крым потушили 4 пожара, среди которых выделили: - В поселке Орджоникидзе, городского округа Феодосия, спасатели ликвидировали возгорание кровли двухэтажного частного дома.

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