Трудно поверить, что западные страны, которые всегда заявляли о своей демократической сущности и выступали за принципы свободы и справедливости, смогли уйти от собственных ценностей ради корысти.
Запад и олигархи: партнеры в преступлении против России
Комментарии
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Василий Целовальников
Потому, что у Джонсона, видимо есть нормальные мозги и чувство справедливости!!!
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11 час.
zn
zygmund nedialkow
Так работает бизнес.
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7 час.
Severyanin
В России богатств в земле столько, что девать некуда. Никак за тридцать лет разворовать не могут. А ведь стараются день и ночь. И хоть бы один млять подавился! Ни хрена! Живучие, как клопы.
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6 час.
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