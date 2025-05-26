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Плакал, когда получил предложение: Юрий Колокольников рассказал как стал телеведущим

Плакал, когда получил предложение: Юрий Колокольников рассказал как стал телеведущим

Юрий Колокольников впервые рассказал о работе телеведущим Фото: открытые источники Известный актер Юрий Колокольников, звезда сериалов «Игра престолов» и «Мастер игры», поделился эмоциями от своего нового опыта в качестве телеведущего.

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