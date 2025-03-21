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В деревне Санино после мощного хлопка тушили развороченный частный дом

В деревне Санино после мощного хлопка тушили развороченный частный дом В паблике «Подслушано в Низино» в ВК очевидец сообщил, что громко было в районе 2.

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