«Гелик» для дальних путешествий

Мы все давно привыкли, что Mercedes-Benz G-Wagen — это предмет роскоши: дорогущий и модный аксессуар в милитари-стиле, наподобие камуфляжной куртки Balenciaga, штанов-карго Saint Laurent или берцев Vetements.
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