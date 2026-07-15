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«Лада» подписала пробный контракт с Березиным

« Лада » подписала пробный контракт с защитником  Максимом Березиным .  В прошлом сезоне он выступал за «Сочи», в составе которого провел 8 матчей и отдал одну передачу.

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