Воздушные бои: американский B-52 сравнили с российским Ту-95

Стратегический бомбардировщик B-52 эксплуатируется ВВС США с 1950-х годов. Развертывание этого самолета в Европе показывает его универсальность и неизменную актуальность в современной войне, а также повышает оперативную готовность и оперативную совместимость сил НАТО и служит сигналом для потенциальных противников.