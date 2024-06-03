В Италии обвинили Польшу и Литву в блокировке идущих в Россию грузов

Польские и литовские таможенники без видимой на то причины блокируют грузы, которые следуют в РФ. Президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини назвал происходящее "произволом".
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