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В Италии обвинили Польшу и Литву в блокировке идущих в Россию грузов

Польские и литовские таможенники без видимой на то причины блокируют грузы, которые следуют в РФ. Президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини назвал происходящее "произволом".

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