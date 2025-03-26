Москвич отдал мошенникам почти 59 миллионов рублей

Московский бизнесмен отдал телефонным мошенникам более 58,7 миллиона рублей. Как сообщает пресс-служба столичной полиции, в понедельник предприниматель обратился в правоохранительные органы и сообщил, что на протяжении полутора месяцев ему звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками Центробанка и «Госуслуг».