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Москвич отдал мошенникам почти 59 миллионов рублей

Московский бизнесмен отдал телефонным мошенникам более 58,7 миллиона рублей. Как сообщает пресс-служба столичной полиции, в понедельник предприниматель обратился в правоохранительные органы и сообщил, что на протяжении полутора месяцев ему звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками Центробанка и «Госуслуг».

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