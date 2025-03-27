Актриса Зендая вышла на публику в образе невесты

Голливудскую актрису Зендаю засняли в образе невесты. Фото опубликованы на сайте Daily Mail. 25 марта папарацци подловили Зендаю на съемочной площадке экранизации "Одиссеи" режиссера Кристофера Нолана на острове Фавиньяна.
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