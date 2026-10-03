The Eurasia Dai...
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

The Eurasia Daily news agency

2 подписчика

Who is threatening whom? Italy responded to warnings about the Kaliningrad region

Who is threatening whom? Italy responded to warnings about the Kaliningrad region

In Europe, they are trying to pass off Moscow's warning about the Kaliningrad region as a threat. Italian journalist Marco Travaglio writes about this in an article for Il Fatto Quotidiano.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым