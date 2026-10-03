In Europe, they are trying to pass off Moscow's warning about the Kaliningrad region as a threat. Italian journalist Marco Travaglio writes about this in an article for Il Fatto Quotidiano.
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