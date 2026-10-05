Нелегионеры составили 62,6% подписаний клубов РПЛ после ужесточения лимита. Это самый высокий показатель с сезона-2022/23, когда было 56,7%

Александр Дорский в материале Спортса’‘ проанализировал, как изменился процент подписания нелегионеров (россиян и граждан ЕАЭС, которые не подпадают под лимит на легионеров) клубами Альфа-Банк РПЛ в связи с ужесточением лимита на легионеров.