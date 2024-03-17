В воскресенье в Поморье вновь ожидается снегопад и дождь

Согласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха сегодня в регионе будет колебаться в пределах от 0 до +5 градусовСогласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха сегодня в регионе будет колебаться в пределах от 0 до +5 градусовВ отдельных районах ожидается налипание мокрого снега и гололед.
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