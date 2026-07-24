Набиуллина указала на отсутствие стагфляции в России

В России нет стагфляции. Об этом 24 июля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. / Источник: © Евгений Биятов/РИА Новости«Мне кажется, об этом говорить не стоит», — заявила Набиуллина журналистам.
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