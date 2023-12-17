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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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36 очков Кавая Ленарда помогли «Клипперс» обыграть «Никс» и продлить победную серию до 7 матчей

36 очков Кавая Ленарда помогли «Клипперс» обыграть «Никс» и продлить победную серию до 7 матчей

«Клипперс» выиграли у «Нью-Йорка» (144:122) и продлили победную серию до семи матчей. Форвард «парусников» Кавай Ленард стал самым результативным игроком встречи: 36 очков, 7 подборов, 4 передачи и 2 перехвата.

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