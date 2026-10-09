Президент Финляндии неудачно пошутил над королем Испании

Президент Финляндии Александр Стубб оказался в неловком положении после того, как неудачно пошутил в адрес испанского монарха Филиппа VI.
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Удивляет другое, что имея такую рожу вообще можно шутить. Он может молчать- уже смешно!