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Председатель Рязанской гордумы назвала 22 июня «праздником»

Председатель Рязанской гордумы назвала 22 июня «праздником»

Дама выступала в конце заседания Рязанской городской Думы 21 июня, накануне Дня памяти и скорби. "С праздником всех наступающим и спасибо за активную работу", - завершила свою речь Юлия Рокотянская.

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