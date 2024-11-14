Промышленники ФРГ готовы вернуться в Россию, Германии необходимо новое правительство, которые бы проводило соответствующую политику, заявил глава Немецкого совета за Конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
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