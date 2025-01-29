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В ФРГ заявили о невозможности отправить войска на Украину

В ФРГ заявили о невозможности отправить войска на Украину

Германия не может направить на Украину воинский контингент, заявил вице-председатель оппозиционной фракции ХДС/ХСС Йохан Вадефуль, подчеркнув, что это практически невозможно из-за юридических процедур и политических условий.

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