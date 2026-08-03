Представителей молодежи Татарстана зовут принять участие в Конкурсе грантов ПФО

Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе, Министерство по делам молодежи Татарстана и АНО «Татарстан – территория возможностей» объявили о проведении Конкурса грантов ПФО.
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