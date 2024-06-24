Парк Гагарина в Челябинске закроют из-за "Атомного выпускного"

Сегодня стало известно, что в честь "Атомного выпускного" - крупнейшего праздника для выпускников Челябинской области, который состоится 28 июня, Центральный парк культуры и отдыха имени Гагарина будет полностью закрыт для посетителей.
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