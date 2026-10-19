© Сергей Катышев/Пресс-служба "КиноТВ"Режиссером экранизации романа-бестселлера Евгения Водолазкина «Лавр» станет театральный и кинорежиссер Антон Федоров, а роль юродивого и целителя Арсения сыграет актер Юра Борисов, сообщил продюсер, руководитель и основатель компании «КИНОТВ» Сергей Катышев.
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