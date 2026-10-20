Ляйсан Утяшева показала редкое фото с 11-летней дочерью Софией от Павла Воли. На этот раз лицо девочки не скрыто: на снимке она в темных солнцезащитных очках и с губами трубочкой — точь-в-точь мамина привычка.
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