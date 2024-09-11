В Плесецком и Пинежском округах во время купания утонули двое мужчин

Региональное отделение СК проводит доследственные проверки по данным фактамТак, седьмого сентября 2024 года при купании в озере Мудрое Плесецкого округа утонул 66-летний местный житель, на следующий день при аналогичных обстоятельствах на реке Кулой Пинежского округа утонул 58-летний мужчина.