В Плесецком и Пинежском округах во время купания утонули двое мужчин

Региональное отделение СК проводит доследственные проверки по данным фактамТак, седьмого сентября 2024 года при купании в озере Мудрое Плесецкого округа утонул 66-летний местный житель, на следующий день при аналогичных обстоятельствах на реке Кулой Пинежского округа утонул 58-летний мужчина.
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