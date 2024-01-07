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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Черевченко о будущем: «Есть предложение от азиатской сборной, но приоритет – вернуться в РПЛ» 

Черевченко о будущем: «Есть предложение от азиатской сборной, но приоритет – вернуться в РПЛ» 

«Был интерес от двух клубов РПЛ: звонили и узнавали, однако до конкретного предложения дело не дошло, поэтому что это за команды, нет смысла говорить.

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