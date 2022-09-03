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Миллиардер Рубен Варданян заявил об отказе от российского гражданства и переезде в Нагорный Карабах

Миллиардер Рубен Варданян заявил об отказе от российского гражданства и переезде в Нагорный Карабах

Миллиардер Рубен Варданян опубликовал в своих соцсетях видеообращение, в котором он заявил об отказе от российского гражданства и переезде в непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику (НКР) на фоне обострения между Арменией и Азербайджаном.

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