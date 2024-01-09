«Видок у неё очумевший»: Нарусову засняли после позора Собчак

Мать журналистки не высказывается в защиту дочери. Людмила Нарусова и Ксения Собчак Социальные сетиКсения Собчак не рискнула покинуть Россию на время новогодних праздников после скандала с голой вечеринкой Насти Ивлеевой.
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